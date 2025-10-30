Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie liberalų lyderę

„Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad R. Žemaitaičio pasisakymas buvo jo nuomonė kitos Seimo narės V. Čmilytės-Nielsen atžvilgiu, o ne šmeižtas, taip pat pasisakymas nėra tokio pavojingumo laipsnio, kad turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame prokuratūros pranešime.
Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje tyrimas buvo pradėtas dėl politiko teiginių, kad Liberalų sąjūdžio lyderė yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Į teisėsaugą kreipėsi pati V. Čmilytė-Nielsen.
Frazę apie V. Čmilytę-Nielsen „aušriečių“ lyderis pasakė kreipdamasis į liberalą Simoną Gentvilą, kuris Seimo pirmininko Juozo Oleko klausė, ką jis atsakys užsienio kolegoms apie buvimą koalicijoje su „Nemuno aušra“.
„Gerbiamas Simonai, aš praėjusią kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimui, už kyšį, už pinigų gryninimą ir už slėpimą“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Jie manęs klausdavo, ar tai yra normalu, sakydavo, kiek pas jus kainuoja nusipirkti partiją ir Seimo pirmininko postą, kad Liberalų sąjūdis būtų valdančiojoje daugumoje“, – teigė jis.
V. Čmilytė-Nielsen žurnalistams sakė į teisėsaugą nusprendusi kreiptis, nes minėtas pasisakymas įgarsintas sąmoningai bei buvo tiesiogiai nukreiptas į ją, pateikiant melagingus teiginius.
Tuo metu R. Žemaitaitis sako turėjęs omenyje ne politikės, o jos vadovaujamos partijos teistumą, jis liberalų lyderės atsiprašė Seimo posėdžio metu.
Prokuroro nutarime rašoma, kad R. Žemaitaičio pasisakymas Seimo posėdžio metu lingvistiškai suformuluotas kaip subjektyvi nuomonė ir vertinimas, politiko išsakyti teiginiai iš dalies buvo nukreipti prieš juridinį asmenį – Liberalų sąjūdį – dėl kurio šmeižimo baudžiamasis įstatymas nenumato atsakomybės.
„Nutarime atsižvelgta, kad R. Žemaitaitis ir V. Čmilytė-Nielsen yra skirtingų politinių partijų, kurios skiriasi savo pažiūromis, pirmininkai ir politiniai oponentai, R. Žemaitaičio pasisakymas vertintinas kaip jo hiperbolizuota nuomonė Seimo narės atžvilgiu. Vėliau R. Žemaitaitis viešai pripažino suklydęs, mėgino savo veiksmų padarinius ištaisyti ir viešai V. Čmilytės-Nielsen atsiprašė“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Nutarimas gali būti skundžiama prokuratūrai per 20 dienų nuo nutarimo gavimo dienos.
