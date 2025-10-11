Policija pradėjo tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Gelūną

„Tyrimas pradėtas po to, kai (...) socialiniame tinkle „Facebook“ partijos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, paskelbė viešą pranešimą, kuriame naudojo antisemitinę retoriką prieš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą – Arūną Gelūną, šitaip kurstydamas nesantaiką ir diskredituodamas asmenį“, – teigiama pranešime.
Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą suderintas su Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri vadovauja šiam ikiteisminiam tyrimui.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas sakė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.
Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
A. Gelūnas yra vienas kultūros protestų lyderių.
Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės Ingos Ruginienės ir prezidento Gitano Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.
Kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai.
Po R. Žemaitaičio pasisakymų prezidentas pranešė netvirtinsiąs nė vieno „aušriečių“ pasiūlyto kandidato kultūros ministru, o socialdemokratai nusprendė perimti šią ministeriją iš „Nemuno aušros“.
