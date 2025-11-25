Tragedija Šiauliuose: nudurtas 22-ejų jaunuolis

„Atbėgo vyras į butą ir pranešė, kad nudūrė jauną vaikiną, 20–21 metų. Trise mušė, spardė ir nudūrė“, – pasakojo pašnekovas.
„Atvykusiems medikams nepavyko išgelbėti jo gyvybės, ir jis mirė įvykio vietoje“, – teigė Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Kas tiksliai įvyko tarp vyrų, kaimynai nematė. Daugiabučių gyventojai sujudo tik išvydę greitosios ir policijos automobilius.
„Langai uždaryti, triukšmo nebuvo jokio“, – sakė moteris.
Tačiau žmogžudystė vidury dienos aplink gyvenančius šiauliečius sukrėtė.
„Be žodžių... Tokie žmonės – tai čia jau gyvenimas, pasaulis ritasi žemyn“, – šnekėjo vyras.
„Man atrodo, kad čia kažkoks sąskaitų suvedinėjimas tarp jaunimo buvo. Man kol kas neteko, kad kažkas užkabintų ar ką. Bijok nebijojęs – kitaip nebus“, – kalbėjo pašnekovė.
„Aišku, kad baisu. Čia jau gyvename nuo 2010 metų, tai tokio atvejo centre kaip ir neteko girdėti, kad dienos metu sumuštų ir nudurtų“, – pabrėžė pašnekovas.
Kol kas policija dar nesulaikė žudiko. Pareigūnai intensyviai ieško 25-erių jaunuolio. Pirminiais duomenimis, įtariamasis ir nužudytas vyras buvo pažįstami.
„Įtariamas, ieškomas asmuo teisėsaugai yra žinomas. Šių metų rugpjūčio mėnesį yra pradėtas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu dėl labai didelio kiekio neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis“, – nurodė Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė.
Kad vyrai susipyko dėl galimai platinamų narkotikų ar su jais susijusių pinigų, prokuratūra neatmeta.
„Tai greičiausiai nebuvo atsitiktinis kivirčas gatvėje. Tačiau dėl ko tiksliai įvyko, kodėl padarytas nužudymas, dar bus aiškinamasi ir tikslinamasi. Tikrai tiriamos įvairios versijos“, – teigė G. Petkuvienė.
Paklausta, ar narkotikai – viena iš versijų, G. Petkuvienė atsakė: „Taip.“
Iškart po konflikto nužudymo vietoje apklausti keli liudytojai. Prokuratūra kol kas neatskleidžia, ar įtarimai bus pareikšti ir kitiems, kaimynų pasakojimuose matytiems asmenims.
„Atvežęs kažkoks draugas iš kažkur, ir jis ėjo pas kažką pasikalbėti. Kaip toliau išsirutuliojo viskas – tikrai baisu“, – sakė pašnekovas.
Dėl žmogžudystės ieškomam vyrui gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų.
