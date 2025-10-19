 Londone nužudyta lietuvė: sulaikytas – jos vyras

Londone nužudyta lietuvė: sulaikytas – jos vyras

2025-10-19 20:42
Parengė Brigita Juodelytė

Londone kilus šeimos tragedijai, policija sulaikė 43 metų vyrą, įtariamą savo žmonos nužudymu. Incidentas įvyko šeštadienio naktį Hornchurch rajone, rytų Londone.

Policija Londone
Policija Londone / Scanpix nuotr.

Kaip praneša BBC, apie 1 val. nakties (vietos laiku) pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos ekipažas buvo iškviesti į Cranham Road gatvę, kur rado 40 metų moterį – Agne Druskienę – su durtinėmis žaizdomis. Nepaisant medikų pastangų, įvykio vietoje moteriai buvo konstatuota mirtis.

Policija sulaikė jos vyrą – 43 metų Augustiną Druskį, kuris, kaip teigiama, buvo areštuotas tame pačiame name. Vyras pirmadienį turi stoti prieš Barkingside magistrato teismą.

Metropoliteno policijos atstovai patvirtino, kad žuvusiosios artimiesiems pagalbą teikia specialiai paruošti pareigūnai. 

Daugiau informacijos apie tyrimo eigą kol kas nepateikiama.

