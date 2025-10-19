Londone nužudyta lietuvė: sulaikytas – jos vyras

Kaip praneša BBC, apie 1 val. nakties (vietos laiku) pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos ekipažas buvo iškviesti į Cranham Road gatvę, kur rado 40 metų moterį – Agne Druskienę – su durtinėmis žaizdomis. Nepaisant medikų pastangų, įvykio vietoje moteriai buvo konstatuota mirtis.
Policija sulaikė jos vyrą – 43 metų Augustiną Druskį, kuris, kaip teigiama, buvo areštuotas tame pačiame name. Vyras pirmadienį turi stoti prieš Barkingside magistrato teismą.
Metropoliteno policijos atstovai patvirtino, kad žuvusiosios artimiesiems pagalbą teikia specialiai paruošti pareigūnai.
Daugiau informacijos apie tyrimo eigą kol kas nepateikiama.
