Teismui perduota „čekiukų“ byla: kaltinimai pareikšti trims Ignalinos savivaldybės tarybos nariams

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto ikiteisminio tyrimo „čekiukų“ byloje duomenimis, šie trys politikai iš rajono savivaldybės biudžeto iš viso galimai neteisėtai gavo beveik 17,8 tūkst. eurų.
Kaip nurodoma STT ir prokuratūros pranešime, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad visi trys kaltinamieji teikė Ignalinos rajono savivaldybės administracijai suklastotas ataskaitas, pagrindžiančias jų išlaidas, skirtas tarybos nario veiklai vykdyti per 2019–2023 metų kadenciją.
Kartu su šiomis ataskaitomis savivaldybei buvo pateikiami galimai suklastoti degalų pirkimo kvitai, kuriuos klastojo septyni vietos degalinių darbuotojai.
„Tyrimo duomenimis, kitiems klientams, nežinantiems apie neteisėtus politikų ketinimus, sumokėjus už kurą, tačiau nepaėmus kvito, operatoriai degalinių kompiuterinėje sistemoje įvesdavo kaltinamųjų asmens duomenis ir jų vardu išrašydavo degalų pirkimo kvitus“, – teigiama STT ir prokuratūros pranešime.
Buvęs Ignalinos rajono savivaldybės meras, dabar tarybos narys J. Rasikas kaltinamas tokiu būdu suklastojęs 27 ataskaitas, skirtas minėtos savivaldybės administracijai. Jose politiko išlaidoms pagrįsti buvo panaudoti 86 suklastoti degalų pirkimo kvitai.
Įtariama, kad tokiu būdu J. Rasikui neteisėtai buvo išmokėti 5 075 eurai.
Tuometinis vicemeras ir šios kadencijos tarybos narys J. Rokas kaltinamas suklastojęs ir savivaldybės administracijai pateikęs 28 ataskaitas, kurioms panaudojo 93 kvitus, suklastotus degalinių operatorių. J. Rokas kaltinamas iš savivaldybės biudžeto neteisėtai pasisavinęs 5 489 eurus.
Anot teisėsaugos, praėjusios ir šios kadencijos tarybos narys J. Baltakis iš savivaldybės biudžeto galimai neteisėtai gavo 7 152 eurus. Jis administracijai pateikė 31 suklastotą ataskaitą, kuriai buvo panaudoti 133 suklastoti degalinių kvitai.
Degalinių operatorių, įtariamų dokumentų klastojimu, atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti pagal laidavimą. Jie savo kaltę pripažino ir teigė kvitus už degalus klastoję negaudami už tai jokio atlygio.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
