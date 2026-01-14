Teismas leido suimti užsieniečius: įkliuvo po bandymo pavogti bateriją iš hibridinio automobilio

Įtariama, kad po nesėkmingo bandymo pavogti bateriją iš hibridinio automobilio sulaikyti užsieniečiai gali būti susiję su analogiškomis vagystėmis, šiemet pasipylusiomis įvairiose Lietuvos vietose.
Vėlų sausio 12-osios vakarą Vilties gatvėje gyvenantis panevėžietis pastebėjo du įtartinus asmenis, vaikštančius apie automobilius, stovinčius prie daugiabučio. Panevėžietis nuėjo apžiūrėti savo automobilio, apie įtartinus nepažįstamuosius pranešė kaimynei. Pastaroji, apžiūrėjusi savo hibridinį automobilį, rado išdaužtą durelių stiklą ir pastebėjo, kad nesėkmingai bandyta išimti automobilio bateriją, kainuojančią 2 tūkst. eurų.
Apie įvykį žmonės nedelsiant pranešė policijai, pastabus panevėžietis tiksliai apibūdino įtariamųjų išvaizdą ir netrukus pareigūnai abu asmenis sulaikė. Paaiškėjo, kad V. R. ir N. I. neseniai iš Moldovos atvyko į Lietuvą. Įtariama, kad jie gali būti susiję su pastaruoju metu Lietuvoje įvykdytais analogiškais nusikaltimais. Šių metų sausį mažiau nei per savaitę registruotos aštuonios tokios vagystės.
Dėl pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Trečiadienį ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras Mindaugas Ražauskas kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydamas abu užsieniečius suimti maksimaliam trejų mėnesių laikotarpiui. Teismas prokuratūros prašymą tenkino iš dalies – įtariamuosius leido suimti dvejų mėnesių laikotarpiui.
