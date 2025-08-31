Teismas: Buvęs Zarasų rajono tarybos narys Cibulskis savivaldybei turi grąžinti 9,6 tūkst. eurų

Klaipėdos apygardos teismas pakeitė žemesnės instancijos teismo sprendimą dėl nepagrįsto praturtėjimo ir beveik tris kartus padidino priteistą sumą savivaldybei. Peržiūrėjęs bylą, apeliacinės instancijos teismas paskelbė, kad suformavo kitokias išvadas apie tarybos nario panaudotas lėšas.
Bylos duomenimis, su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) į savivaldybę išrinktas A. Cibulskis tarybos nario veiklai naudojo du automobilius: „Suzuki Grand Vitara“ ir „Volkswagen Tiguan“.
Abiem šiais automobiliais 2019–2023 m. kadencijos metu nuvažiuota per 94 tūkst. kilometrų – vidutiniškai apie 1,9 tūkst. kilometrų per mėnesį, maždaug po 65 kilometrų per dieną. A. Cibulskis pateikė kuro įsigijimo kvitus, už kuriuos buvo atsiskaityta 42 skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Tiriant šio politiko lėšų panaudojimą tarybos nario veiklai buvo nustatyta tokių atvejų, kai jis kurą pylė du kartus per trumpą laiko tarpą. Pavyzdžiui, 2019 m. birželio 18 d. degalai buvo įsigyti du kartus per 28 minutes, atsiskaitant grynaisiais, tačiau naudojantis skirtingomis nuolaidų kortelėmis.
2019 m. liepos 2 d. kuras taip pat buvo įsigytas du kartus 1 valandos ir 23 minučių laikotarpyje įsigyjant maždaug 106 litrus dyzelino.
2020 m. birželio 10 d. kuras piltas du kartus 12 minučių laikotarpyje, atsiskaitant skirtingomis kortelėmis, įgyta apie 113 litrų dyzelino.
„Atsakovas kadencijos metu naudojosi dviem automobiliais, tačiau kai kuriais atvejais atsakovo įgytas degalų kiekis viršijo maksimalią transporto priemonių kuro bako talpą (2020 m. rugsėjo 25 d – 95,33 litrų dyzelino, 2021 m. spalio 21 d. – 82,66 litrų dyzelino, 2021 m. lapkričio 6 d. – 84,78 litrus dyzelino, o 2023 m. balandžio 7 d. – 82,40 litrų benzino), nors automobilio „Volkswagen Tiguan“ kuro bako talpa – 64 litrai, „Suzuki Grand Vitara“ – 66 litrai“, – pastebi teisėjai.
Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad Utenos apylinkės teismas, spręsdamas ginčą, iš esmės apsiribojo Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvada.
„Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Audito ataskaitoje buhalterinių pažeidimų ar žalos savivaldybei nenustatymas, kai tarybos nariui yra išmokamos lėšos, savaime nesuponuoja išvados, jog teismas Audito išvados neturėtų vertinti kartu su kitais įrodymais ir spręsti, ar atsakovui kaip tarybos nariui skirtos išlaidos panaudotos teisėtai“, – paskelbė Klaipėdos apygardos teismas.
Jis atkreipė dėmesį, kad atliekant auditą nebuvo vertinami prokuratūros ieškinyje nurodyti argumentai ir paskaičiavimai.
„Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovo paskaičiavimų, kurių, be kita ko, iš esmės neginčijo ir pats atsakovas, jog dviem naudotais automobiliais per savo kaip tarybos nario kadenciją jis pravažiavo 94 720,14 km, (…), taip pat nevertino ieškovo argumento, jog yra nerealu, kad kiekvieną dieną atsakovui abiem automobiliais reikėjo nuvažiuoti po 65,77 km vykdant tarybos nario funkcijas“, – rašoma teisėjų Aurimo Brazdeikio, Jolantos Gailevičienės ir Larisos Šimanskienės nutartyje.
Paskelbta, kad A. Cibulskis jokių įrodymų, išskyrus deklaratyvius teiginius, apie naudotas kitas, t. y. jo šeimai priklausančias transporto priemones tarybos nario veiklai vykdyti, nepateikė. Todėl teismas padarė išvadą, jog teiginiai apie naudotas kitų asmenų transporto priemones savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti, atmestini kaip nepagrįsti.
Atsakovas nepateikė konkrečių įrodymų, kur, kada ir kokį atstumą vyko vykdyti tarybos nario funkcijas, nepateikė skaičiavimų, kiek objektyviai galėjo šiuo tikslu nuvažiuoti, ir iš esmės apsiribojo abstrakčia ieškovo pateiktų skaičiavimų kritika.
Teismui taip pat nekyla abejonių, kad atsakovas automobilius naudojo ne vien tik tarybos nario funkcijoms vykdyti, bet ir savo asmeninėms reikmėms.
Klaipėdos apygardos teismo teisėjai sako – iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad A. Cibulskio gyvenamoji vieta nuo Zarasų rajono savivaldybės yra nutolusi tik kiek daugiau kaip vieno kilometro atstumu. Be to, tarybos narys vienu metu objektyviai galėjo naudotis tik vienu automobiliu tarybos nario funkcijoms vykdyti.
Teismas pastebėjo, kad karantino metu savivaldybės veikla daugiausiai vyko nuotoliniu būdu ir buvo skatinama mažiau tiesiogiai bendrauti, judėti – vadinasi, poreikis naudoti automobilį tarybos nario reikmėms tuo metu turėjo būti ženkliai sumažėjęs.
„Teismui taip pat nekyla abejonių, kad atsakovas automobilius naudojo ne vien tik tarybos nario funkcijoms vykdyti, bet ir savo asmeninėms reikmėms. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bei logikos dėsniais, teisėjų kolegijai susiformavo vidinis įsitikinimas, jog tarybos nario funkcijoms vykdyti atsakovas automobilius galėjo panaudoti ne daugiau kaip 30 procentų ieškovo nurodyto abiem automobiliais per atsakovo kaip tarybos nario kadencijos laikotarpį nuvažiuoto 94 720,14 km atstumo“, – rašoma teismo nutartyje.
Po šios liepos pabaigoje priimtos nutarties A. Cibulskiui nurodyta sumokėti ir 224 eurus žyminio mokesčio už ieškinį bei 142 eurus žyminio mokesčio už prokuratūros apeliacinį skundą.
A. Cibulskis tarybos nario pareigas ėjo 2019–2022 m., 2007–2013 m. jis buvo Zarasų rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoju.
