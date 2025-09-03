Tarp gyventojų – sąmyšis: vyrai bandė įkalbėti vaikus sėsti į mašiną viliodami „Labubu“ žaislais

„Dėmesio, dėmesio! Marijampolės savivaldybės teritorijoje, Liudvinavo seniūnijoje, Kūlokų kaime, K. Borutos gatvėje, juodu „Seat“ automobiliu važiavę trys vyrai bandė prisikalbinti sėsti į automobilį keturiolikos, trylikos, vienuolikos ir šešerių metų vaikus. Atsidarė bagažinę ir siūlė pažiūrėti, kokių turi „Labubu“. Laimė vaikai išsigando ir pabėgo. Informacija perduota policijai“, – rašoma rugpjūčio 29 dieną feisbuke paplitusiame įraše.
Paskelbta žinia apie galintį kilti pavojų vaikams sulaukė daugiau nei 3 tūkstančių pasidalijimų. „Platinkite, kad kituose rajonuose vaikučiai nepakliūtų nusikaltėliams. Jau ne pirmą kartą pastebėti – visai neseniai buvo įrašas apie šitą mašiną. Žmonės, saugokite savo vaikus“, – ragino internautai.
Tarp komentavusių netrūko ir spėlionių, dėl kokios priežasties minėti vyrai užsiima tokio pobūdžio mažamečių vilionėmis. „Vagia donorams ir į vergovę. Todėl ir dingsta vaikai. Rimti ir baisūs dalykai dedasi“, – nerimavo žmonės.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai dėl socialiniame tinkle eskaluojamos situacijos kreipėsi į Marijampolės apskrities policijos pareigūnus. Jie patvirtino – tokia informacija yra pasiekusi ir juos.
Kaip teigta, rugpjūčio 29 d. apie 15.38 val. buvo gautas moters, gimusios 1987 metais, pranešimas, kad minėtoje vietoje galimai įtartini asmenys, galimai važiavę lengvuoju automobiliu „Fiat“, jos nepilnametei dukrai ir kitiems kartu buvusiems vaikams galimai siūlė važiuoti kartu, siūlėsi nupirkti žaislų.
„Iš karto nuraminame, kad reaguodami į įvykį policijos pareigūnai nustatė, jog pranešime pateikta informacija nepasitvirtino“, – užbėgdami už akių tarstelėjo teisėsaugos atstovai.
Tokią išvadą jie sakė padarę tada, kai nedelsiant susisiekė su pranešėja, bei operatyviai nustatė įraše paminėto automobilio „Seat Leon“ savininką. Jau žinoma, kad transporto priemonė priklauso 1979 metais gimusiam vyrui.
„Automobiliu naudojasi 2006 metais gimęs jo sūnus. Susisiekus su minėtu asmeniu, paaiškėjo, kad jis neturėjo jokių blogų ketinimų vaikų atžvilgiu, nesiūlė jiems jų pavėžėti, tiesiog norėjo atiduoti žaislą, kuris jam nebuvo reikalingas. Dėl klaidingai suprasto poelgio labai gailėjosi ir atsiprašė“, – detalizavo policijos pareigūnai.
Vyras, vairavęs šį automobilį, policijai iki šiol nebuvo žinomas. Teisėsaugos teigimu, dėl minėto įvykio jis buvo įspėtas.
