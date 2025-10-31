Girtas vyras išvažiavo „prieš eismą“: po smūgio į „Seat Leon“ moterį vadavo ugniagesiai

Automobilis „Audi A6“, vairuojamas 1989 metais gimusio vyro, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Leon“, kurį vairavo 33 metų moteris. Vairuotoja buvo prispausta automobilyje, ją išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai.
Avarijos kaltininkui nustatytas 2,63 promilės girtumas. Automobilyje buvęs šuo perduotas gyvūnų globėjams.
Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, kurie dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę.
