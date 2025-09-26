Iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą atleistam policininkui – prastos žinios iš teismo

Kaip penktadienį pranešė LVAT, Policijos departamentas, atlikęs tarnybinį patikrinimą, nustatė, kad pareigūnas ne tarnybos metu neuniformuotas kartu su kitais policininkais buvo neblaivus, toleravo kito pareigūno daromus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, susijusius su keleivių vežimo, kelio ženklo reikalavimų nesilaikymu, važiavimą neblaiviam, esant akivaizdiems girtumo požymiams, pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, viešosios tvarkos pažeidimus.
Tokie pareigūno veiksmai įvertinti kaip policijos pareigūno vardo pažeminimas ir priesaikos sulaužymas, kenkimas vidaus tarnybos sistemos autoritetui, griaunantys pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga bei ją kompromituojantys.
Pareigūnas teigė, kad jo veiksmuose ar neveikime nėra pareigūno vardo pažeminimo sudėties. Be to, jis buvo ne tarnybos metu, todėl negalima suabsoliutinti bendrųjų pareigūno pareigų nuolatinio vykdymo principo, kad pareigūnas visur ir visada privalo vykdyti bendrąsias pareigas.
LVAT pažymėjo, jog pareigūno elgesys ne tarnybos metu negali būti prilyginamas elgesiui vykdant tarnybą, tačiau įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas nusprendė, kad pareiškėjo elgesys akivaizdžiai pažemino pareigūno vardą.
Teismo manymu, toks elgesys akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis bei visuomenės teisėtais lūkesčiais, kurių visuomenė tikisi iš pareigūnų, taip pat žemina vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga, ją kompromituoja.
Anot teismo, pareiškėjo atlikti veiksmai nėra suderinami su pareigūno etika, kurios jis turi laikytis tiek tarnybos metu, tiek ir ne tarnybos metu.
LVAT pabrėžė, kad kai konstatuojamas pareigūno vardo pažeminimo faktas, Vidaus tarnybos statutas neleidžia statutinės įstaigos vadovui priimti kokį nors kitą sprendimą, išskyrus atleidimą iš tarnybos. Tokio pobūdžio priemonės taikymas skirtas ne tik tam, kad drausmine tvarka būtų nubaustas pareigūno vardą pažeminęs asmuo, bet ir tam, kad tokiu būdu būtų saugomas vidaus reikalų sistemos autoritetas visuomenėje.
LVAT atmetė pareigūno argumentus, jog tarnybinio patikrinimo medžiagoje jo elgesys nebuvo individualizuotas, nenustatyti neteisėti veiksmai, kaltė, pasekmės, jis buvo neblaivus ir jokių pažeidimų nematė ir neatsimena, neturėjo pareigos į juos reaguoti.
