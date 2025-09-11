Šuo apkandžiojo garbaus amžiaus moterį

Kaip ketvirtadienį pranešė Tauragės policija, 1950 metais gimusi moteris pranešė, kad rugsėjo 4 dieną, apie 17 val., Tauragėje, Vytauto gatvėje, kieme, prie namo, ją užpuolė ir sukandžiojo šuo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Į Tauragės apskrities policiją trečiadienį kreipėsi moteris, kurią sukandžiojo šuo.
