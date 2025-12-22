 Sulaikytas Alytaus kalėjimo atvirų namų nuteistasis

2025-12-22 18:11
Lietuvos kalėjimų tarnybos inf.

Pirmadienį, gruodžio 22 d., apie 10.11 val. Kauno policija informavo, kad sulaikytas Alytaus kalėjimo atvirų namų paieškomas nuteistasis Arūnas Mickevičius (gim. 1974 m.).

Arūnas Mickevičius
Arūnas Mickevičius / Lietuvos kalėjimų tarnybos nuotr.

