Jis šių metų spalio 28 d. negrįžo iš darbo. Šiuo metu organizuojamas nuteistojo grąžinimas į kalėjimą.
Sulaikytas Alytaus kalėjimo atvirų namų nuteistasis
2025-12-22 18:11
Pirmadienį, gruodžio 22 d., apie 10.11 val. Kauno policija informavo, kad sulaikytas Alytaus kalėjimo atvirų namų paieškomas nuteistasis Arūnas Mickevičius (gim. 1974 m.).
Arūnas Mickevičius / Lietuvos kalėjimų tarnybos nuotr.
Projektas „Du pušynai“: naujos statybos namai prie Kauno marių
Nekilnojamas turtas
Naujausi komentarai