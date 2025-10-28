 Į Alytaus kalėjimą negrįžo nuteistasis

2025-10-28 09:39
ELTOS inf.

Į Alytaus kalėjimą pirmadienį negrįžo nuteistasis, pranešė policija.

Arūnas Mickevičius
Arūnas Mickevičius / LKT nuotr.

Policijos departamento duomenimis, 19.26 val. policijoje gautas pranešimas, kad Alytuje, Ulonų gatvėje, į Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) Alytaus kalėjimą negrįžo nuteistasis (besargybinis, gim. 1974 m.).

Įvykio aplinkybes aiškinasi LKT.

