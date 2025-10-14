 Socialiniuose tinkluose užsidirbti planavusi moteris prarado tūkstančius eurų

2025-10-14 11:17
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šilalės ir Šiaulių rajonuose sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 3,8 tūkst. eurų, pranešė policija.

Socialiniuose tinkluose užsidirbti planavusi moteris prarado tūkstančius eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, spalio 3 dieną Šilalės rajone, Vingininkų kaime, moteris, gimusi 1988 metais, norėdama socialiniuose tinkluose užsidirbti pinigų, pervedė prašytą pinigų sumą.

Vėliau moteris suprato, kad buvo apgauta. Patirtą nuostolį ji įvertino 2 288 eurais.

Kaip pranešė Šiaulių AVPK, nuo sukčių nukentėjo Šiaulių rajono gyventojas, gimęs 1980 metais.

Jis pranešė, kad nuo rugpjūčio 11 d. iki rugsėjo 14 d., norėdamas įsigyti tarpininkavimo paslaugas, apie kurias buvo skelbiama socialiniuose tinkluose, per kelis kartus nežinomam asmeniui pervedė 1,5 tūkst. eurų.  

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

