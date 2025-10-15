 Šiltnamyje kanapes auginęs ir narkotikus gaminęs vyras užsidirbo baudžiamąją bylą

2025-10-15 15:20
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Lazdijų rajono gyventojas kaltinamas neteisėtu kanapių auginimu ir neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.

Šiltnamyje kanapes auginęs ir narkotikus gaminęs vyras užsidirbo baudžiamąją bylą / Asociatyvi freepik nuotr.

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis nuo 2024 metų pavasario iki rudens jam priklausančiame sklype ir jame esančiame šiltnamyje, įtariama, neteisėtai augino kanapes. Policijos pareigūnai, atlikdami kratą, aptiko didelį kiekį – devyniolika vienetų – ten auginamų kanapių.

Manoma, kad vyras iš savo paties užaugintų kanapių, jas išdžiovindamas, nuimdamas lapus ir žiedynus, neteisėtai pasigamino labai didelį kiekį narkotinių medžiagų.

Nustatyta, kad kaltinamasis tokiu būdu pagaminęs daugiau nei šešiolika kilogramų 700 gramų narkotinių medžiagų, jas neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, kol kratos metu kvaišalai buvo rasti ir paimti policijos pareigūnų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Šiame straipsnyje:
Lazdijų rajonas
kanapių auginimas
šiltnamis

