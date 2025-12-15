„Priimtas sprendimas dėl pritarimo brigados dydžio mokymams skirto Kapčiamiesčio poligono steigimo Lazdijų savivaldybėje“, – po VGT posėdžio žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas
2025-12-15 12:00
Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, bus steigiamas brigados dydžio karinis poligonas, pirmadienį nusprendė Valstybės gynimo taryba (VGT).
Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas / R. Riabovo / BNS nuotr.
