 Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas

Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas

2025-12-15 12:00
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, bus steigiamas brigados dydžio karinis poligonas, pirmadienį nusprendė Valstybės gynimo taryba (VGT).

Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas
Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Priimtas sprendimas dėl pritarimo brigados dydžio mokymams skirto Kapčiamiesčio poligono steigimo Lazdijų savivaldybėje“, – po VGT posėdžio žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

Šiame straipsnyje:
Lazdijų rajonas
poligonas
Valstybės gynimo taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų