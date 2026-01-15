Prokuratūra ir buvęs Panevėžio tarybos narys „čekiukų“ byloje sudarė taikos sutartį

„Šiandien skelbtas posėdis neįvyks, nes šalys sudarė taikos sutartį“, – ketvirtadienį pranešė Panevėžio apylinkės teismo atstovė Irma Gritėnienė.
Ji BNS negalėjo pasakyti, kokios sutarties sąlygos, nes teismas dėl susitarimo dar nepriėmė jokio sprendimo.
„Dabar vyks rašytinis procesas, proceso šalys turi atnešti sutartį, ir tuomet teismas tą sutartį turi patvirtinti“, – nurodė I. Gritėnienė.
Kaip pernai lapkritį rašė BNS, prokuratūra iš M. Grėbliūno prašė išieškoti 3 tūkst. 142 eurus kaip įgytus nepagrįstai 2019–2023 metų kadenciją jam dirbant Panevėžio miesto savivaldybės taryboje.
Prokuratūros duomenimis, pagal politiko pateiktus degalų pirkimo kvitus ir automobilio sąnaudas, jis per ketverius metus turėjo nuvažiuoti 46,4 tūkst. kilometrų – per didelį atstumą neva vykdant tarybos nario funkcijas.
Tačiau pagal M. Grėbliūno automobilio ridą nustatyta, kad minėtu laikotarpiu jis galėjo nuvažiuoti kur kas mažiau – 9,7 tūkst. kilometrų.
Panevėžio apylinkės teisme ketvirtadienį popiet turėjo įvykti pirmas parengiamasis bylos posėdis dėl prokuratūros pateikto ieškinio, bet šalims sudarius taikos sutartį, jis atšauktas.
