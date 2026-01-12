 Iš buvusio Panevėžio tarybos nario prašo išieškoti per 3 tūkst. eurų

2026-01-12 17:30
Karolina Konopackienė (ELTA)

Prokuratūra kreipėsi į  Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydama iš buvusio Panevėžio tarybos nario Maurikijaus Grėbliūno išieškoti 3 142 eurus. Vietos politikas įtariamas nepagrįstu praturtėjimu, pranešė teismas.

Iš buvusio Panevėžio tarybos nario prašo išieškoti per 3 tūkst. eurų

Tyrimo metu įvertinus M. Grėbliūno savivaldybei per 2019–2023 metų kadenciją pateiktus degalų pirkimo kvitus ir jo automobilio kuro sąnaudas, nustatyta, kad politikas per ketverius metus būtų nuvažiavęs 46 tūkst. 372 kilometrus – t. y. aiškiai per didelį atstumą neva vykdant tarybos nario funkcijas.

Negana to, pagal M. Grėbliūno automobilio ridą nustatyta, kad jis per ketverius metus galėjo nuvažiuoti gerokai mažiau – 9 tūkst. 681 kilometrą.

Teismo posėdis numatomas ketvirtadienį.

