 Prienų rajone pavogtas automobilis, nuostolis – 15 tūkst. eurų

Prienų rajone pavogtas automobilis, nuostolis – 15 tūkst. eurų

2025-08-16 19:00
BNS inf.

 Prienų rajone pavogtas automobilis, savininkui padaryta žala – 15 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Prienų rajone pavogtas automobilis, nuostolis – 15 tūkst. eurų
Prienų rajone pavogtas automobilis, nuostolis – 15 tūkst. eurų / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų