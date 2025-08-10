 Telšiuose iš namo kiemo dingo 17 tūkst. eurų vertės automobilis

2025-08-10 11:24
BNS inf.

Telšiuose šeštadienį pavogtas automobilis „Kia Sportage“, taip padarant daugiau nei 17 tūkst. eurų žalą.

Telšiuose iš namo kiemo dingo 17 tūkst. eurų vertės automobilis / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Kaip sekmadienį nurodė Policijos departamentas, 2017 metais pagaminta transporto priemonė apie 6.30 val. pavogta iš namo kiemo Aguonų gatvėje.

Nuostolis siekia 17,2 tūkst. eurų, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Dar dvi mažesnės vertės automobilių vagystės šeštadienio vakarą buvo registruotos Vilniuje ir Ukmergės rajone.

Sostinės policijos duomenimis, apie 19 val. automobilių stovėjimo aikštelėje Šventupės kaime pasigesta „Audi“, patiriant 2,5 tūkst. eurų nuostolį. Apie 20 val. Vilniaus Taikos gatvėje pavogtas automobilis „Mitsubishi“ už tūkstantį eurų.

Dėl šių įvykių taip pat atliekami vagysčių ikiteisminiai tyrimai.

