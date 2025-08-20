 Policija sulaikė tris siautėjusius jaunuolius: įtariami namo padegimu, automobilių apgadinimu

Policija sulaikė tris siautėjusius jaunuolius: įtariami namo padegimu, automobilių apgadinimu

2025-08-20 09:10
BNS inf.

Panevėžio policija antradienį sulaikė tris jaunuolius, kurie įtariami negyvenamo namo padegimu, automobilių apgadinimu.

Policija sulaikė tris siautėjusius jaunuolius: įtariami namo padegimu, automobilių apgadinimu
Policija sulaikė tris siautėjusius jaunuolius: įtariami namo padegimu, automobilių apgadinimu / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Anot policijos, apie 23.35 val. Algirdo gatvėje esančiame negyvenamame name kilo gaisras, kurio metu apdegė vonios patalpos užuolaidos.

Pareigūnai įtaria padegimą, nuostolis nustatinėjamas.

Tą pačią dieną, apie 23.20 val., Algirdo gatvėje esančio namo kieme pastebėta, kad grupė jaunuolių apgadino keturis lengvuosius automobilius bei pasišalino.

Automobilių savininkai ir nuostolis nustatinėjamas.

Įtariamieji jaunuoliai – gimę 2010, 2007 ir 1999 metais – uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Panevėžys
jaunuoliai
padegimas
apgadino automobilius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų