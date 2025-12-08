Panevėžyje siautėjusių jaunuolių byla perduota teismui

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, vienas jaunuolis sumuštas ir apiplėštas, kitą bandyta apiplėšti, išdaužyti miesto centre esančių pastatų bei maršrutinio autobuso langų stiklai, nuplėštos ir sugadintos apykojės – tokiais nusikaltimais, įvykdytais per vieną dieną, kaltinami du jauni, tačiau teisėtvarkos pareigūnams jau žinomi, panevėžiečiai.
Šių metų gegužės 27-osios vakarą, 17.20 val., Panevėžyje, Statybininkų gatvėje, du nepažįstami jaunuoliai užpuolė ir apiplėšė nepilnametį moksleivį. Jie mušė ir spardė auką, reikalaudami pinigų, o pabėgo tik išgirdę, kad praeiviai iškvietė policiją.
Po valandos netoliese, Parko gatvėje esančiame miesto parke, du jaunuoliai užpuolė su drauge einantį nepilnametį. Taip pat smurtaudami, užpuolikai bandė nusegti jam nuo rankos laikrodį, tačiau moksleiviui pavyko pabėgti.
Po pusvalandžio miesto centro link važiuojančio maršrutinio autobuso vairuotojas išgirdo įtartiną garsą. Nuėjęs apžiūrėti autobuso salono, jis pamatė, kad išdaužtas vienas jo stiklas ir dingęs avariniam stiklo išdaužimui skirtas plaktukas. Tuo metu iš autobuso pabėgo keli jaunuoliai.
Maždaug dar po valandos miesto centre buvo išdaužti trijų langų stiklo paketai. Viename iš šių butų gyvenantis vyras, išgirdęs dūžtant stiklus ir pamatęs gatve nueinančių jaunuolių grupę, juos pasivijo ir sulaikė jaunuolį kruvinomis rankomis.
Atvykus policijos pareigūnams paaiškėjo, kad sulaikytasis – jiems gerai žinomas 18-metis panevėžietis. Dėl ankstesnių nusikalstamų veikų atliekant ikiteisminį tyrimą, jam buvo skirta intensyvi priežiūra, jis privalėjo nešioti apykoję, tačiau sulaikymo metu jos nebeturėjo.
Netrukus buvo sulaikytas ir antrasis įtariamasis, metais vyresnis Panevėžio miesto gyventojas. Jis taip pat buvo nusiplėšęs apykoję, kurią privalėjo segėti. Nustatyta, kad abu jaunuoliai buvo neblaivūs.
Abiem asmenims pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo apiplėšti bei apiplėšimo veikiant bendrininkų grupe, svetimo turto sugadinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Baudžiamasis kodeksas griežčiausią bausmę numato už plėšimą – laisvės atėmimą iki šešerių metų. Nukentėjusieji šioje byloje pateikė civilinius ieškinius, kurių suma bendrai siekia beveik 2 tūkst. eurų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.
Naujausi komentarai