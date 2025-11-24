 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų

2025-11-24 07:27
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pastarąjį kartą neteisėtai sieną bandantys kirsti migrantai buvo fiksuoti prieš tris savaites – spalio 31 dieną. Jų tuomet buvo rekordinis skaičius – 63.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė šešis migrantus, Lenkijos pasienyje šeštadienį apgręžtą 20 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
pasienis
neteisėti migrantai
apgręžti migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų