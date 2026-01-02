 Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžti trys migrantai

Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžti trys migrantai

2026-01-02 10:28
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą vėl apgręžė tris neteisėtai sieną bandžiusius kirsti migrantus, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžti trys migrantai
Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžti trys migrantai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Toks pats apgręžimų skaičius buvo ir trečiadienį.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną kirsti bandžiusio asmens.

2025-aisiais į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1,6 tūkst. migrantų, užpernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
pasienis
apgręžti migrantai
Lietuvos pasienis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų