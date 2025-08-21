 Pasieniečiai prie Lietuvos–Lenkijos sienos sustabdė penkis migrantus ir juos gabenusį ukrainietį

2025-08-21 16:56
Gytis Pankūnas (ELTA)

Lietuvos pasieniečiai trečiadienio rytą prie pasienio su Lenkija sulaikė penkis neteisėtus migrantus ir juos gabenusį ukrainietį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Anot VSAT, Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, vykdę neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę, ties Mockų kaimu (Kalvarijos savivaldybėje), netoli Lietuvos–Lenkijos sienos, patikrinti sustabdė automobilį „Honda CRV“ ukrainietiškais registracijos numeriais.

Prie vairo sėdėjo 39-erių Ukrainos pilietis, turintis laikiną leidimą gyventi Suomijoje. Automobilyje pareigūnai aptiko daug asmenų, kurių vienas buvo transporto priemonės bagažinėje.

„Vairuotojas iš Latvijos į Lenkijos pusę gabeno, kaip vėliau paaiškėjo, 21-erių, 23-ejų, 24-erių ir 29-erių dokumentų neturėjusius Bangladešo piliečius“, – nurodo VSAT.

Negalutiniais duomenimis, migrantai iš savo šalies nukeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, atsidūrė Latvijoje. Manoma, kad vedlio pagalba jie mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.

Ukrainietį ir kartu vykusius keleivius VSAT pareigūnai sulaikė.

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Užsieniečius neteisėtai gabenęs Ukrainos pilietis uždarytas į vieno Varėnos pasienio rinktinės padalinio laikino sulaikymo patalpą. Tame pačiame padalinyje saugomas automobilis, čia laikinai apgyvendinti ir neteisėti migrantai. Vėliau, atlikus visus formalumus, jie turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.

Vairuotojui buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.

