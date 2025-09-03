Naktį Lietuvos pasieniečiai išvaikė 38 migrantus: spruko atgal į Baltarusiją palikę kopėčias

Juos užfiksavo Kabelių ir Kapčiamiesčio pasieniečiai, kurių išsigandę atėjūnai pasitraukė atgal į Baltarusiją. Pirmą grupę sienos stebėjimo sistema naktį fiksavo Kabelių užkardos pareigūnai Varėnos rajone. Savadarbėmis ilgomis kopėčiomis nešiną devynių migrantų grupę atlydėjo du veidus slėpę vyrai, tikėtina, susiję su Baltarusijos valstybinėmis struktūromis. Jie pasišalino į šios šalies gilumą, kai migrantai atrėmė savo kopėčias į Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą – apsauginę tvorą su viršuje pritvirtintu koncertinos ritiniu.
Be to, čia ant žemės dar yra patiesta koncertinos piramidė. Įsibrovėlių planas buvo aiškus ir pastaruoju metu dažnai naudojamas tokiais atvejais – kopėčiomis pasiekti maždaug 4,5 metro aukštį perlipant tvorą su koncertina ir nušokus bandyti sprukti į Lietuvos gilumą. Kaip nuolat būna, atėjūnams dar tik priartėjus prie fizinio barjero, jie buvo užfiksuoti Kabelių pasieniečių. Dėl to į šią vietą jau skubėjo pasieniečių ekipažai.
Migrantai nespėjo palypėti kopėčiomis, kai išvydo artėjančio VSAT visureigio šviesas ir tuomet pasišalino atgal į Baltarusiją. Įvykio vietoje liko jų kopėčios, kurias paėmė Kabelių pasieniečiai. Analogiškomis aplinkybėmis Varėnos bei Lazdijų rajonuose praėjusią naktį per fizinį barjerą į Lietuvą bandė įsibrauti dar dvi neteisėtų migrantų grupės.
Abiem atvejais tų pačių Kabelių pasieniečių bei jų kolegų iš Kapčiamiesčio užkardos reakcija buvo greita. Jų išsigandę atėjūnai nespėjo patekti į Lietuvą ir taip pat spruko atgal į Baltarusiją. Šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys patekti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys pralįsti į Lietuvą ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją. Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję perėjūnai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat dažnai juos keikia.
Trečiadienio vidudienio duomenimis, šiemet Lietuvos pasieniečiai jau užkirto kelią neleistinose vietose iš Baltarusijos įsibrauti 1 118 neteisėtų migrantų. Lenkijoje ir Latvijoje šie skaičiai yra 24 470 ir 9 247. Iš viso nuo Baltarusijos 2021 m. vasarą sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją neleista nelegaliai patekti daugiau kaip 193 tūkst. tokių užsieniečių. Daugiausia jų brovėsi į Lenkiją – 131 tūkst.
