Pasieniečiai dėl padirbto dokumento sulaikė Turkmėnistano pilietį

Kaip nurodo VSAT, pirmadienio vakare Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Cyrailės kaimu patikrinti sustabdė automobilį „Toyota Prius“ su lenkiškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 27-erių Turkmėnistano pilietis, turintis leidimą gyventi Lenkijos Respublikoje.
Anot pasieniečių, be kitų dokumentų automobilio vairuotoja pateikė ir neva savo šalyje gautą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2016 m. birželį ir galiojančio 10 metų, autentiškumo.
Nuodugniau jį ištyrę, Kalvarijos pasieniečiai nustatė, kad dokumentas pagamintas ne pagal vertybinių popierių gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
„Kalvarijos užkardos pasieniečiai taip pat nustatė, kad užsienietis teisės vairuoti transporto priemonę niekada ir nebuvo įgijęs“, – teigiama VSAT pranešime.
Už tai užsieniečiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta 300 eurų bauda bei poveikio priemonė – galimybės įgyti teisę vairuoti transporto priemones atėmimas.
Turkmėnistano pilietį pasieniečiai sulaikė 48 valandoms.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Artimiausiu metu bus nuspręsta, kokia kardomoji priemonė bus skirta užsieniečiui.
Automobilis „Toyota Prius“ perduotas vairuotojo įgaliotam asmeniui, pateikusiam reikiamus kelionės dokumentus ir teisę valdyti transporto priemones.
Naujausi komentarai