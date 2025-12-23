Kauno oro uoste sulaikyti Albanijos piliečiai: ką padarė?

Dėl dokumentų klastojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, užsieniečiai sulaikyti 48 valandoms.
Sekmadienio popietę Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, dirbantys Kauno oro uoste, gavo informacijos, kad reisu į Dubliną ketina vykti Albanijos piliečiai, galimai besinaudojantys suklastotais dokumentais.
Pasų kontrolės metu du Albanijos piliečiai pateikė autentiškus albaniškus pasus. Tačiau atlikus nuodugnų asmenų patikrinimą, jų daiktuose rasti galimai suklastoti Bulgarijos pasai, išduoti kitų asmenų vardais.
Nustatyta, kad į Lietuvą šie užsieniečiai atvyko iš Italijos.
Dėl galimai suklastotų dokumentų įgijimo ir panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsieniečiai sulaikyti iki 48 valandų ir uždaryti Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpose.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
