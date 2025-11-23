Nuteistas pedofilas šokdina kalėjimo administraciją

Praėjusių metų gruodį V. Kaluginas kreipėsi į Pravieniškių 1-ojo kalėjimo viršininką prašydamas suteikti leidimą pasiimti iš sandėlio jo asmeninę šviesos girliandą. Prašymas buvo atmestas, nes elektrinės girliandos nėra įtrauktos į kaliniams leidžiamų turėti daiktų sąrašą.
Tada V. Kaluginas kreipėsi į Kalėjimų tarnybos direktorių teigdamas, kad kalėjimo administracija kitiems kaliniams leidžia savo gyvenamąsias patalpas puošti šviesos girliandomis. Paaiškėjo, kad skundo autorius meluoja – nė vienam nuteistajam gyvenamosiose patalpose nebuvo leista turėti elektrinės girliandos. Papuošimų ir eglučių su lemputėmis buvo tik kalėjimo bendrosiose patalpose, tad Kalėjimų tarnyba skundą atmetė.
V. Kaluginas buvo informuotas, jog visada gali kreiptis į Kalėjimų tarnybos Resocializacijos skyriaus darbuotojus, kurie suteiks priemonių pasigaminti rankų darbo papuošimus, kuriais šventiniu laikotarpiu pareiškėjas galės pasipuošti gyvenamąją patalpą.
Nepaisant to, V. Kaluginas kreipėsi į Regionų administracinį teismą.
„Pareiškėjas akcentuoja, jog dėl negalėjimo pasipuošti gyvenamąją patalpą elektrinėmis girliandomis, patyrė nepatogumų, dvasines bei emocines kančias, orumo pažeminimą, diskriminaciją, todėl patyrė neturtinę žalą, kuria įvertina 300 eurų sumai“, – rašoma teismo nutartyje.
Kalinys teismui teigė, kad šviesos girlianda jam aktuali kaip šviesos terapijos priemonė.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad V. Kaluginui nepriklauso jokia kompensacija.
„Neturtinės žalos atlyginimo priteisimas negali būti pasipelnymo šaltiniu“, – rašoma nutartyje.
„Nenustačius nei kalėjimo, nei Kalėjimų tarnybos neteisėtų veiksmų, t. y. nesant visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, pareiškėjo skundas ir šioje apimtyje atmestinas kaip nepagrįstas“, – nusprendė teisėjų kolegija.
Už grotų V. Kaluginas atsidūrė 2010 metais. Policija jį sučiupo išsiaiškinusi, kad vyras įtraukė į girtavimą ir išprievartavo tris mažamečius, dar tris tvirkino. Dar penkis nepilnamečius jis vertė vartoti alkoholį ir narkotines ar psichotropines medžiagas.
Jam buvo skirta 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
