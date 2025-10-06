Ministras: kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas

„Kas yra svarbu, pradėjome kitaip žiūrėti su prokuratūra. Mūsų pasieniečiai kartu su prokuratūra tam tikrą nusikaltimą skaičių jungia į vieną bylą, išeina kaip organizuotas nusikaltimas tų pačių veikėjų ir iškart kita bausmė“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
Jo duomenimis, šiuo metu tiriama per 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.
V. Kondratovičius sakė esąs pasirengęs kelti klausimą dėl atsakomybės griežtinimo už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.
Ministro teigimu, pagrindinis kontrabandos kelias šiandien yra oro kelias ir dažniausiai – oro balionais.
Anot jo, balionus kontrabandininkai renkasi, nes didelę dalį dronų su kontrabandiniais rūkalais pasieniečiai nusodina.
„80 proc. sulaikomų cigarečių siųstos oro balionais“, – pirmadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Kaip rašė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.
Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro uosto erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Naujausi komentarai