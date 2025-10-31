 Lietuvai perduotas karo nusikaltimais prieš lietuvį Ukrainoje įtariamas asmuo

Lietuvai perduotas karo nusikaltimais prieš lietuvį Ukrainoje įtariamas asmuo

2025-10-31 11:31
Dominykas Biržietis (BNS)

Lietuvai perduotas karo nusikaltimais prieš lietuvį Ukrainoje įtariamas asmuo, penktadienį pranešė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / R. Riabovo/BNS nuotr.

„Šių metų spalio 29 dieną iš Ukrainos į Lietuvą buvo atgabentas ir perduotas asmuo, įtariamas karo nusikaltimais Ukrainoje, įvykdytais prieš vieną Lietuvos pilietį“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje nurodė N. Grunskienė.

Ji tai vadino „itin reikšmingu“ Lietuvoje atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl karo nusikaltimų Ukrainoje rezultatu.

Šis tyrimas, kuris šiuo metu atliekamas pagal penkis Baudžiamojo straipsnius, Generalinėje prokuratūroje buvo pradėtas 2022 metų kovo 1-ąją.

