Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo

„Šių metų gruodžio 3 dieną piratų pagrobtą suskystintų naftos dujų (SND) dujovežio „CGAS SATURN“ kapitoną – Lietuvos Respublikos pilietį – ir dar aštuonis įgulos narius pavyko sėkmingai išlaisvinti. Šiuo metu Lietuvos pilietis yra saugus ir jau pakeliui namo“, – teigiama pranešime.
Incidentas, kurio metu piratai pagrobė devynis dujovežio „CGAS SATURN“, priklausančio bendrovei „Christiania Gas“, įgulos narius, įvyko gruodžio 3 dieną Gvinėjos įlankoje, Vakarų Afrikoje.
Dar keturi jūrininkai liko laive – jiems pavyko išlaikyti laivo kontrolę ir nuplukdyti jį į saugius vandenis.
Pranešama, kad su Portugalijos vėliava plaukiojantis LPG tanklaivis po incidento pasiekė saugią vietą.
