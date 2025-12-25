 Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo

Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo

2025-12-25 19:59
Jūratė Skėrytė (BNS)

Gvinėjos įlankoje gruodžio pradžioje pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas ir grįžta namo, ketvirtadienį pranešė Vyriausybė.

Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo
Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Šių metų gruodžio 3 dieną piratų pagrobtą suskystintų naftos dujų (SND) dujovežio „CGAS SATURN“ kapitoną – Lietuvos Respublikos pilietį – ir dar aštuonis įgulos narius pavyko sėkmingai išlaisvinti. Šiuo metu Lietuvos pilietis yra saugus ir jau pakeliui namo“, – teigiama pranešime.

Incidentas, kurio metu piratai pagrobė devynis dujovežio „CGAS SATURN“, priklausančio bendrovei „Christiania Gas“, įgulos narius, įvyko gruodžio 3 dieną Gvinėjos įlankoje, Vakarų Afrikoje.

Dar keturi jūrininkai liko laive – jiems pavyko išlaikyti laivo kontrolę ir nuplukdyti jį į saugius vandenis.

Pranešama, kad su Portugalijos vėliava plaukiojantis LPG tanklaivis po incidento pasiekė saugią vietą.

Šiame straipsnyje:
lietuvis
piratai
pagrobimas
išlaisvinimas
gvinėjos įlanka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų