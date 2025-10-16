Girto vyro šou po bažnyčios skliautais: „finale“ – nulaužtas kryžius

Incidentas įvyko trečiadienį, apie 18.30 val.
1990 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,17 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Akmenėje, K. Kasakausko gatvėje, bažnyčioje, vyriškis mišių metu šūkavo, keikėsi necenzūriniais žodžiais bei nulaužė kryžių, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
