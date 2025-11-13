Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu

Incidentas įvyko parduotuvėje Debreceno gatvėje.
Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams žmonėms grasino ginklu, ketvirtadienį pranešė policija.
Incidentas įvyko parduotuvėje Debreceno gatvėje.
1995 metais gimusiam vyrui nustatytas 3,12 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
Pas vyrą rastas ir paimtas „Airsoft“ tipo pistoletas „Glock“.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
