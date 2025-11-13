 Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu

Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu

2025-11-13 09:06
BNS inf.

Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams žmonėms grasino ginklu, ketvirtadienį pranešė policija.

Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu
Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų