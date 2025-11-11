Gajauskaitė teisme vėl bandė atsisakyti advokato, o pastarasis – šios ginamosios

Kaip BNS sakė Šiaulių apylinkės teismo atstovė Nijolė Damulė, antradienį į posėdį atvyko ir valstybės paskirtas advokatas Valdas Kairys. I. Gajauskaitė pareiškė, kad atsisako valstybinio gynėjo, nes jis per mėnesį su ja net nepasikalbėjo. V. Kairys taip pat sakė nenorintis atstovauti šiai kaltinamajai.
„Jis teisme pakartojo tai, ką jau buvo sakęs ankstesniame posėdyje – kad dirbti su žmogumi, kuriuo nepasitiki, negali“, – teigė N. Damulė.
Tačiau teismas nusprendė palikti V. Kairį I. Gajauskaitės gynėju.
Antradienį teisme taip pat apklausti du nukentėjusieji – Seimo narys Domas Griškevičius ir žydų bendruomenės atstovas Danielius Lupshitzas (Danielius Liupšicas). Nukentėjęs I. Gajauskaitės brolis apklaustas ankstesniame posėdyje.
I. Gajauskaitė teisme, kaip ir anksčiau, posėdyje nesivaldė – replikavo ir komentavo nukentėjusiųjų parodymus.
Kadangi šie nukentėjusieji jau apklausti, teisėja Renata Maziliauskienė leido jiems nedalyvauti kituose posėdžiuose.
Į kitą posėdį, kuris turėtų įvykti lapkričio 25 dieną, iškviesti keturi liudytojai: kaltinamosios tėvai, Seimo narė Rima Baškienė ir visuomenininkas Andrius Tapinas.
I. Gajauskaitė kaltinama tuo, kad 2023-iųjų gruodį tėvų namuose smogė į veidą broliui, kuris buvo atvykęs remontuoti namų. Darant remontą dingo elektra, I. Gajauskaitė dėl to supyko ir smogė kumščiu broliui į veidą.
Vėliau jie susitaikė ir I. Gajauskaitė buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet nepraėjus vieneriems metams jai buvo pareikšti įtarimai dėl kitų nusikaltimų, todėl fizinio skausmo sukėlimo byla buvo atnaujinta.
Pernai rudenį I. Gajauskaitei buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo ir kurstymo prieš žydus socialiniuose tinkluose.
Buvusi kandidatė į Seimą vaizdo įrašuose kalbėjo apie žydus, antisemitizmą, Izraelį, „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.
„Jeigu ne vokiečiai, ne masinis vykdomas tam tikras, kaip sakant, žydų susidorojimas, mūsų žemėse mūsų, tokios kaip tautos lietuvių, nebūtų. Vien dėl jūsų invazijos. Jūsų nenormalus kišimasis į kitas tautas yra netoleruotinas“, – vaizdo įraše kalbėjo moteris.
Praėjusių metų spalio pradžioje I. Gajauskaitei buvo pareikštas įtarimas ir dėl raginimo susidoroti su rinkimų debatų dalyviais.
Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas taip pat dėl jos vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose.
Kandidatė į Seimą kvietė žmones atvykti į buvusiame Lukiškių kalėjime Vilniuje rengtus debatus, „atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius“ ir susidoroti su kai kuriomis partijomis, visuomenininku A. Tapinu.
I. Gajauskaitės „Facebook“ profilyje vaizdo įrašą lydėjo tekstas, kuriame kandidatė teigia, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
Neseniai prokuratūra teismui perdavė dar vieną I. Gajauskaitės baudžiamąją bylą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai į teisėsaugą praėjusią liepą dėl šmeižimo socialiniuose tinkluose kreipėsi Meškuičių seniūnė.
