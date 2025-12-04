Elektroninių pinigų įstaigai „Monavate“ – 270 tūkst. eurų bauda

Kaip ketvirtadienį pranešė LB, atlikus patikrinimą nustatyta, kad bendrovės rizikų vertinimo procedūros neatitiko įstatymų, todėl „Monavate“ nepakankamai vertino pinigų plovimo rizikas.
Išsiaiškinta, jog įmonė tam tikrą laiką nebuvo paskyrusi už pinigų plovimo prevenciją atsakingų asmenų, neatliko reguliarių auditų, kurie, be kita ko, turėjo trūkumų, teigia LB.
„Monavate“ tikrinamuoju laikotarpiu neužtikrino tinkamos vidaus kontrolės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje (...). Įstaiga taip pat neužtikrino, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijos būtų nepriklausomos nuo verslo interesų“, – pranešė centrinis bankas.
Pasak jo, „Monavate“ netinkamai saugojo klientų pinigus, nevaldė iš to kylančių rizikų, taip pat teikė neišsamią ir netikslią informaciją apie klientus, mokėjimus ir kitą veiklą. Be to, trūkumų turėjo įmonės naudos gavėjo patikra.
LB įmonei nurodė iki atskiro sprendimo neužmegzti dalykinių santykių su naujais tarpininkais, elektroninių pinigų platintojais ar kitais asmenimis, per kuriuos galima platinti mokėjimo korteles ar pritraukti klientus.
Įmonė iki kitų metų balandžio privalės pašalinti trūkumus, o iki vasario pateikti LB atnaujintą veiklos programą ir verslo planą.
Registrų centro duomenimis, 100 proc. „Monavate“ akcijų valdo Jungtinės Karalystės įmonė „Monavate Holdings Limited“.
