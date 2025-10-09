 Buto rūsyje – tūkstančiai pakelių kontrabandinių cigarečių

2025-10-09 10:31
BNS inf.

Buto rūsyje Tauragėje buvo rasti tūkstančiai baltarusiškų kontrabandinių cigarečių, ketvirtadienį pranešė policija.

Buto rūsyje – tūkstančiai pakelių kontrabandinių cigarečių / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Prezidento gatvėje esančiame rūsyje iš viso paimti daugiau nei 8,2 tūkst. pakelių cigarečių, butas priklauso 1965 metais gimusiam vyrui.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos.

Šiame straipsnyje:
buto rūsys
cigaretės
kontrabanda

