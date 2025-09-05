Vietoj žuvies konservų – rūkalai: kontrabandos vertė siekia beveik 5 mln. eurų

Kaip penktadienį pranešė MKT, muitinės kriminalistų patrulis dar rugpjūčio 24 dieną vienoje nuošalioje Kazlų Rūdos seniūnijos aikštelėje pastebėjo krovininį vilkiką DAF.
Ši per Kybartų kelio postą iš Rusijos Kaliningrado srities įvažiavusi mašina turėjo tranzitu per Lietuvą į Rusiją vežti žuvies konservų siuntą.
Tačiau konservų puspriekabėje nebuvo: muitinės pareigūnams patikrai ją atvėrus, paaiškėjo, kad puspriekabė aklinai prigrūsta cigarečių dėžių – rūkalų kontrabandos net nebandyta maskuoti.
Pareigūnai dar tebeskaičiuoja nelegalias cigaretes, bet jų vertinimu, vilkiku vežta apie 2 tūkst. dėžių (1 mln. pakelių) cigarečių.
Tai kone maksimalus į puspriekabę įmanomas sutalpinti rūkalų kiekis. Tai įvairių rūšių, tariamai Šveicarijoje pagaminti rūkalai „Royal Premium Blue“, „Royal Premium Red“, „Platinum Seven“, „Platinum Menthol“, „Platinum Black“ ir kt.
Visos cigaretės be banderolių. Apytikslė šių rūkalų vertė su mokesčiais – 4,8 mln. eurų.
MKT Kauno skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir Rusijos pilietybę turintis DAF vairuotojas. Jis Kauno apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams.
