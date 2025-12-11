Apeliacinis teismas atmetė advokato Pauliaus Vinklerio skundą dėl jam skirto papeikimo

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį pranešė, kad Advokatų garbės teismas tinkamai įvertino advokato individualius veiksmus teikiant migrantams teisines paslaugas pagal sutartis, sudarytas su Migracijos departamentu, ir nustatęs, kad jie buvo neteisėti, pagrįstai P. Vinkleriui pritaikė drausminę atsakomybę.
Advokatui penkiolika pretenzijų dėl sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo pateikė Migracijos departamentas. Į Teisėjų tarybą dėl advokato P. Vinklerio netinkamų ir nekokybiškų atstovavimo teisinių paslaugų teikimo užsieniečiams kreipėsi ir teismai, nagrinėję bylas dėl užsieniečių teisinės padėties.
Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nustatyti konkretūs advokato veiksmai, kuriais jis pažeidė pareigą tinkamai ir kokybiškai teikti teisines paslaugas. Advokatas tam tikrais atvejais nesupažindino atstovaujamų migrantų su teismų sprendimais, neišsiaiškino jų valios dėl sprendimų apskundimo, neveikė atstovaujamųjų interesais, laiku nepateikė motyvuotų skundų teismui arba procesinius dokumentus pateikė su trūkumais ir nesilaikydamas jų pateikimo tvarkos.
Nustačius, kad P. Vinkleris sąžiningai neatliko savo pareigų ir nebuvo lojalus daliai klientų ir taip pažeidė Advokatūros įstatymą bei Advokatų etikos kodeksą, konstatuota, kad buvo pakankamas pagrindas advokatui taikyti drausminę atsakomybę.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsigalioja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo įsiteisėjimo gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
