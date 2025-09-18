 Akmenės merui Mitrofanovui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

2025-09-18 15:32
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminiame tyrime dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo, pareiškė įtarimus buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam merui Vitalijui Mitrofanovui.

Vitalijus Mitrofanovas
Vitalijus Mitrofanovas / R. Riabovo/BNS nuotr.

Kaip pranešė STT, jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 4 tūkst. 128 eurų.

