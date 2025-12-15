Aiškiaregės Lolišvili anūkas siunčiamas į kalėjimą

Pirmadienį įsiteisėjo teismo nuosprendis pagal kurį 34 metų Giorgis Lolišvilis pripažintas kaltu dėl 80-metės senjorės mirtimi pasibaigusios avarijos – prieš daugybę metų vairuotojo pažymėjimą praradęs vyras važiuodamas atbuline eiga mirtinai sužalojo garbaus amžiaus vilnietę, savo kaimynę.
Teismui atmetus nuteistojo skundą, nuosprendis įsiteisėjo iškarto po paskelbimo, nuteistasis netrukus bus išsiųstas į kalėjimą atlikti bausmės.
Mirtinas avarijas sukėlę vairuotojai, Lietuvoje dabar už grotų siunčiami retai, todėl šis atvejis išskirtinis.
„Piktybinis pažeidėjas, nesilaiko Kelių eismo taisyklių“, – pirmadienį teisme, skelbdamas nutartį, sakė teisėjas Paulius Veršekys.
Jo vadovaujama teisėjų kolegija pritarė visiems Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio motyvams, ir nutartimi patvirtino, kad ankstesnis verdiktas yra visapusiškai pagrįstas ir motyvuotas.
Nuteistajam taip pat yra skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta vairuoti kelių transporto priemones penkerius metus ir tokią teisę įgyti. Draudimo terminas bus skaičiuojamas nuo tada, kai vyras po bausmės atlikimo bus paleistas iš kalėjimo.
G. Lolišvilis mirtiną avariją sukėlė net neturėdamas vairuotojo pažymėjimo – jį policija atėmė dar prieš 15 metų.
Nagrinėjant avarijos bylą teismuose taip pat paaiškėjo, kad septynis kartus anksčiau už vagystes, disponavimą narkotikais ir kitus nusikaltimus baustas G. Lolišvilis neturi Lietuvos pilietybės, tik nuolatinį leidimą gyventi šalyje. Vyras yra Sakartvelo pilietis.
Kaltę pripažino ir policijoje, ir teisme
Tragiška nelaimė, dėl kurios G. Lolišvilis atsidūrė teisiamųjų, suole, įvyko 2024 m. Vilniuje, Šeškinės rajone, Ozo gatvėje.
Policija skelbė, kad tądien, apie 10.21 val. automobilis „Mitsubishi“, vairuojamas vyro (gimusio 1991 m.), atbuline eiga partrenkė ir sužalojo ėjusią moterį (gimusią 1944 m.), ji paguldyta į ligoninę. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teisme paaiškėjo, kad G. Lolišvilis vairavo Lenkijoje registruotą ir savo mamai priklausantį automobilį automobilį „Mitsubishi Lancer“. Daugiabučių gyvenamųjų namų kieme įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje, teritorijoje, kurioje galioja Kelių eismo taisyklėse numatyti eismo gyvenamojoje zonoje reikalavimai, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimą, numatantį, kad vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas.
Vairuotojas taip pat pažeidė reikalavimus, numatančius, kad pėstiesiems visoje gyvenamojoje zonoje leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi netrukdant transporto priemonių eismui, taip pat, kad jie gyvenamojoje zonoje turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.
Teismo nuosprendyje rašoma, kad G. Lolišvilis, vairuodamas automobilį „Mitsubishi Lancer“ ir atbuline eiga važiuodamas daugiabučių gyvenamųjų namų kieme įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės transporto priemonių judėjimui skirtu keliu, buvo nepakankamai atsargus, nestebėjo artimos aplinkos, dėl ko vairuojamo automobilio galine dalimi partrenkė pėsčiąją E. V.
Moteris patyrė sunkius sužalojimus, nuo kurių vėliau mirė ligoninėje.
G. Lolišvilis kaltas dėl avarijos prisipažino ir policijai, ir teisėjams. Jis sakė, kad kieme vairuodamas automobilį jį parkavo atbuline eiga ir nepastebėjo pėsčiosios. Vyras sakė, kad gailisi dėl įvykio.
„Tai kaltė ir su tuo teks gyventi visą gyvenimą“, – teisme kalbėjo vairuotojas.
Jis tikino, kad jo atsiprašymo žuvusios moters vaikai nepriėmė.
G. Lolišvilis teisme pripažino, kad gali būti, jog 2023 m. buvo du kartus baustas dėl vairavimo atbuline eiga.
„Matyt, neturiu gebėjimų vairuoti automobilį atbulomis“, – svarstė vairuotojas.
Jis sakė, kad važiuodamas atbulas stebėjo vaizdą už automobilio galinės dalies per galinio vaizdo veidrodėlius, per vairuotojo durelių langą. Nematydamas jokios kliūties už automobilio galinės dalies jis tikino iš lėto važiavęs atbuline eiga.
Vyras tikino, kad net nepajuto susidūrimo smūgio. Apie tai, kad kliudė žmogų, jam pradėjo rėkti jo praleisti link bromo nuėję žmonės ir jis iškart sustojo.
L. Lolišvilis sakė, kad išlipęs pamatė ant kelio gulinčią moterį, jos galva buvo kruvina, partrenktos kaimynės neatpažino. Apie įvykį jis pranešė Bendrajam pagalbos centrui.
Teismas: asmuo nėra linkęs laikytis įstatymų
Vilniaus miesto apylinkės teismo birželio 19 d. paskelbtame nuosprendyje rašoma, kad skiriant bausmę G. Lolišvilis atsižvelgia į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, į tai, kad padarytas neatsargus nusikaltimas, jis įvykdytas dėl neatsakingo, nepagarbaus požiūrio į eismo saugumą, savo ir kitų asmenų sveikatą bei gyvybę.
Teismas taip pat atsižvelgė, kad vyras anksčiau ne kartą teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus: transporto priemonių vairavimą, kai tokia teisė atimta, vairavimas esant neblaiviam, transporto priemonių apgadinimą, greičio viršijimą.
Teisėjo Ovidijaus Ramanausko priimtame nuosprendyje taip pat rašoma, kad vairuotojui paskirtų baudų nėra sumokėjęs.
„Atkreiptinas dėmesys, kad kaltinamasis yra du kartus baustas administracine tvarka už transporto priemonės vairavimą, kai teisė vairuoti yra atimta, bei važiuodamas atbuline eiga kliudė kitą transporto priemonę. Taigi kaltinamasis G. L. eilę kartų baustas už itin šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir anksčiau skiriamos nuobaudos bei administracinio poveikio priemonės jam jokio poveikio nepadarė. Kaltinamasis jam paskirtų baudų nevykdė ir toliau sistemingai vairavo transporto priemones, kai tokios teisės jis neturi. Visos paminėtos aplinkybės rodo, kad kaltinamasis nėra linkęs taisytis ir laikytis teisės normų reikalavimų. Šios aplinkybės itin neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį ir leidžia pagrįstai teigti, jog G. L. negeba daryti išvadų ir savo elgesio kontroliuoti išimtinai teigiama linkme, o bausmės tikslai nebus pasiekti be realaus bausmės atlikimo“, – nuosprendyje rašė teisėjas O. Ramanauskas.
Sakartvelo piliečiui grėsė pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau vyrui pripažinus kaltę ir bylą išnagrinėjus sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, jam buvo paskirta trečdaliu mažesnė laisvės atėmimo bausmė.
Naujausi komentarai