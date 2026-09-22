Nuo policijos komisariato pastato pavogtas Migracijos departamento ženklas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. Vytauto gatvėje pastebėta, kad nuo pastato sienos pavogtas užrašas bei apgadintas prie pastato prijungtas oro kondicionierius.
Aplinkybės aiškinamos.
Biržuose nuo policijos komisariato pastato pirmadienį pavogtas užrašas „Migracijos departamentas“.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 8 val. Vytauto gatvėje pastebėta, kad nuo pastato sienos pavogtas užrašas bei apgadintas prie pastato prijungtas oro kondicionierius.
Aplinkybės aiškinamos.
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