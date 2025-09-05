 Viešoje vietoje rastas negyvas vyras

2025-09-05 09:26
Karolina Konopackienė (ELTA)

Ketvirtadienio vakarą Radviliškyje, viešoje vietoje, rastas vyro lavonas.

Viešoje vietoje rastas negyvas vyras / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, 1956 metais gimusio vyro kūnas apie 21.15 val. buvo rastas Vasario 16-osios gatvėje, viešoje vietoje.

Pirminiais duomenimis, ant kūno išorinių sužalojimų nebuvo nustatyta.

Mirties aplinkybes aiškinasi policija.

Šiame straipsnyje:
Radviliškis
vieša vieta
vyro lavonas

