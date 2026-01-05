Šulinyje rastas moters kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, šeštadienį, maždaug 8.40 val., buvo gautas pranešimas apie šulinyje pastebėtą nuskendusią moterį.
Atvykusios ugniagesių pajėgos aptiko moterį be gyvybės ženklų. Atidarę medinį šulinio dangtį, gelbėtojai ištraukė palaikus iš trijų metrų gylio.
Šiaulių apskrities policijos duomenimis, rastas 1954 metais gimusios moters kūnas be išorinių sužalojimų. Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą jos mirties priežasčiai nustatyti.
