2026-01-12 09:05
Ainis Gurevičius (BNS)

Šilalės rajone, Kvėdarnos kaime, Rietavo gatvėje, pirmadienio rytą susidūrė lengvasis automobilis ir vilkikas, žuvo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

Tragiška kaktomuša Šilalės rajone: susidūrė sunkvežimis ir „Audi“, žuvo moteris
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas BNS informavo, kad sausio 12 d. apie 7 val. susidūrė vilkikas su priekaba ir „Audi Q5“. Lengvojo automobilio vairuotoja buvo prispausta.

Ugniagesiai gelbėtojai ją išvadavo, bet moteris buvo negyva.

Policijos departamento žiniomis, 1974 metais gimusi vairuotoja išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku.

