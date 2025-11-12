 Policija ieško Klaipėdos apskrityje dingusio jaunuolio

2025-11-12 09:19
ELTOS inf.

Klaipėdos policija ieško nuo pirmadienio galimai dingusio Danieliaus K. (gim. 2006 m).

Policija ieško Klaipėdos apskrityje dingusio jaunuolio / Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuotr.

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 10 dieną gautas pareiškimas, kad artimieji negali susisiekti su minėtu jaunuoliu.

Turimais duomenimis, lapkričio 10 d. apie 23 val. Danielius K. važiavo į Kretingą bei galėjo būti Valėnų kaimo ribose.

Jaunuolio požymiai: ūgis apie 190 cm, lieknas, garbanotų tamsiai rudų plaukų su balta sruoga priekyje, vilkėjo tamsios spalvos liemenę.

Žinančius vyro buvimo vietą, policija prašo skambinti 112 arba 0 70 060 712.

