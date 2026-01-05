Per parą šalyje rasti mažiausiai šešių žmonių kūnai be smurto žymių

Policijos departamento duomenimis, apie 8 val. Klaipėdoje, Liepų gatvėje, įmonės patalpose, rastas mirusio 61 metų vyro kūnas.
Apie 12.30 val. Šiauliuose, Draugystės prospekte, aptiktas 1973 metais gimusio vyro kūnas.
Tą pačią dieną Šiaulių rajone, Kuršėnuose, namuose, rastas 1972 metais gimusio vyro kūnas be išorinių sužalojimų, Panevėžio rajone, Liūdynės kaime – 1996 metais gimusio vyro lavonas, šio rajono Tarnagalos kaime – 1974 metais gimusio vyro kūnas.
Pirmadienio naktį, tuoj po vidurnakčio, Raseinių rajone, Pagojo kaime, aptiktas 1979 metais gimusio vyro kūnas.
Visais atvejais per pirminę apžiūrą išorinių smurto žymių nepastebėta. Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
