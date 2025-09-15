 Šiaulių policija ieško beveik mėnesį dingusio vyro

Šiaulių policija ieško beveik mėnesį dingusio vyro

2025-09-15 15:32
ELTOS inf.

Šiaulių policijos pareigūnai ieško jau beveik mėnesį be žinios dingusio Manto Jankaus, gimusio 1978 m.

Šiaulių policija ieško beveik mėnesį dingusio vyro / Policijos, asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Rugpjūčio 27 d. vyras išėjo iš namų, esančių Šiauliuose, ir iki šiol negrįžta.

Jo požymiai: 178 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, trumpų rusvų plaukų, su ūsais, formuota barzdele, mėlynų akių.

Vyras neturi kelių priekinių dantų, jo nosis truputį deformuota, ant žasto turi tatuiruotę. Išeidamas vilkėjo juodos spalvos trumpą striukę, mūvėjo juodus džinsus, avėjo juodus sportinius batelius, skelbia policija.

Asmenis, pastebėjusius vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašoma informuoti vyresnįjį tyrėją O. Brazį, tel. +370 700 61475, +370 656 65742.

Šiame straipsnyje:
Šiaulių policija
dingo vyras
ieško dingusio vyro

