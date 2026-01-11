 Mama kreipėsi į policiją: negaliu susisiekti su sūnumi

2026-01-11 23:01 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį į policiją kreipėsi moteris, kuri pranešė negalinti susisiekti su sūnumi.

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Alytaus apskr. VPK), moteris nuo sausio 10 d., šeštadienio, ryto iki sekmadienio vakaro negali susisiekti su savo sūnumi Aurimu Krunkaičiu, gimusiu 1997 m., gyvenančiu Alytuje, Putinų g. 

Vyro mobiliojo ryšio telefonas yra išjungtas.

Dingusiojo požymiai: apie 186 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, plikas, išskirtinis bruožas – primerkta dešinė akis.

Galima apranga: išeidamas iš namų galėjo vilkėti juodos spalvos pusilgę striukę su gobtuvu, sportines kelnes, džemperį, avėti tamsiai mėlynos spalvos sportinius kedus.

Asmenų, ką nors žinančių apie A. Krunkaičio buvimo vietą ar galinčių suteikti kitos reikšmingos informacijos, prašoma kuo skubiau pranešti Alytaus apskr. VPK pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Aurimu Krunkaitis
ieško dingusio vyro
ieško Aurimo Krunkaičio
Alytuje dingo vyras

