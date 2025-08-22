 Policija ieško Šiauliuose dingusio vyro

Policija ieško Šiauliuose dingusio vyro

2025-08-22 11:46
Gytis Pankūnas (ELTA)

Policija ieško Šiauliuose dingusio Stasio Gačausko (gim. 1957 m.).

Policija ieško Šiauliuose dingusio vyro
Policija ieško Šiauliuose dingusio vyro / Policijos, asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios S. Gačausko, gyvenančio Šiauliuose.

Artimiesiems su vyru nepavyksta susisiekti nuo gegužės 19 d.

Vyro požymiai: 186 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, žilų plaukų. Jis vilkėjo pilką megztinį, pilkas kelnes, avėjo juodus aulinius batus, mėlyną striukę (kišenės su oranžinės spalvos juostomis), su savimi turėjo juodos spalvos kepurę.

Asmenis, pastebėjusius dingusį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašoma susisiekti su vyresniąja tyrėja Ž. Mažulyte, tel. +370 700 61415, +370 678 48038, el. p. [email protected] arba vyriausiuoju tyrėju R. Palapiu, tel. +370 700 61419, el. p [email protected].

Šiame straipsnyje:
dingo vyras
Šiaulių policija
dingo be žinios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų